شقيقه لـ في الجول: أحمد مسعود يخضع لعمليتين جراحيتين بعدما صدمته سيارة.. وأسرته بخير

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 21:50

كتب : بسام أبو بكر

أحمد مسعود حارس المصري

كشف عاصم مسعود شقيق أحمد مسعود حارس المصري عن خضوع لاعب الفريق البورسعيدي لعملية حاليا وأنه سيخضع لواحدة أخرى بعد ذلك بساعات على إثر الحادث الذي تعرض له.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وتحدث شقيق أحمد مسعود لـFilGoal.com قائلا: "أحمد تعرض للحادث في بلدتنا ببني سويف".

وواصل "أسرة شقيقي بخير لم يتواجدوا معه أثناء الحادثة وأحمد يخضع لعملية أولى حاليا ولم يخرج منها بعد حتى الآن".

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وأتم "وبعد خروجه من العملية الأولى سينتظر ساعة ويخضع لعملية ثانية".

يذكر أن أحمد مسعود لم يتواجد في قائمة المصري لمباراة غزل المحلة التي أقيمت اليوم في ملعب برج العرب في ظل استبعاده منها بعد حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

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