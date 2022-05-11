كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح نيامي

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

حقق فريق رجال الزمالك لكرة اليد فوزه الثاني في كأس الكؤوس الإفريقية باكتساح نيامي من النيجر.

وتغلب الزمالك على نيامي بنتيجة 43-24 في ثاني انتصاراته بالمجموعة.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا على نيامي بتسعة أهداف بنتيجة 20-11.

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وكان الزمالك قد تغلب على فلاورز في افتتاح مبارياته بنتيجة 25-29.

ويختتم الزمالك مشواره يوم الجمعة بمواجهة كانو بيلارز النييجيري.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

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