كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح نيامي
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 21:45
كتب : FilGoal
حقق فريق رجال الزمالك لكرة اليد فوزه الثاني في كأس الكؤوس الإفريقية باكتساح نيامي من النيجر.
وتغلب الزمالك على نيامي بنتيجة 43-24 في ثاني انتصاراته بالمجموعة.
وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا على نيامي بتسعة أهداف بنتيجة 20-11.
وكان الزمالك قد تغلب على فلاورز في افتتاح مبارياته بنتيجة 25-29.
ويختتم الزمالك مشواره يوم الجمعة بمواجهة كانو بيلارز النييجيري.
ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.
وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.
ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.
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