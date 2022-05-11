كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح نيامي

حقق فريق رجال الزمالك لكرة اليد فوزه الثاني في كأس الكؤوس الإفريقية باكتساح نيامي من النيجر.

وتغلب الزمالك على نيامي بنتيجة 43-24 في ثاني انتصاراته بالمجموعة.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا على نيامي بتسعة أهداف بنتيجة 20-11.

وكان الزمالك قد تغلب على فلاورز في افتتاح مبارياته بنتيجة 25-29.

ويختتم الزمالك مشواره يوم الجمعة بمواجهة كانو بيلارز النييجيري.

ويعد الزمالك ثاني فريق أكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب بعد المجمع البترولي صاحب الـ 9 ألقاب.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأخيرة في 2016 بعد الفوز على الترجي.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

طالع أيضا

كاف يعاقب الوداد

الإعلان عن حكم نهائي أبطال أوروبا

رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبيه قبل لقاء الأهلي

ضربة لليفربول في أبطال أوروبا