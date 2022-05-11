الدوري السعودي: الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية.. ويؤزم موقف كارتيرون

واصل الهلال مطاردته للاتحاد في سباق الحصول على لقب الدوري السعودي فيما تأزم موقف الاتفاق بقيادة باتريس كارتيرون.

وحقق الهلال فوزا هاما على الاتفاق بهدفين دون في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 للدوري.

وقلص الهلال الفارق مع الاتحاد إلى 6 نقاط قبل لقاء الفريقين خلال الجولة المقبلة يوم 15 مايو الجاري.

وسجل مدافع الهلال علي البليهي هدف التقدم في الدقيقة 30 من الشوط الأول قبل أن يضيف النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 51.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 55 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة 27 في المركز الـ13 بفارق نقطة وحيدة عن التعاون في المركز الـ14 أول المركز المؤدية للهبوط.

يذكر أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي يلعب ضمن صفوف اتحاد جدة ويسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة و اللحاق بمواجهة الهلال. (طالع التفاصيل)

ويغيب لقب الدوري السعودي للمحترفين عن الاتحاد منذ موسم 2008-2009 فيما يحمل الهلال لقب النسختين الماضيتين من المسابقة.

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