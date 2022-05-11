الدوري السعودي: الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية.. ويؤزم موقف كارتيرون

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

الهلال والاتفاق

واصل الهلال مطاردته للاتحاد في سباق الحصول على لقب الدوري السعودي فيما تأزم موقف الاتفاق بقيادة باتريس كارتيرون.

وحقق الهلال فوزا هاما على الاتفاق بهدفين دون في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 للدوري.

وقلص الهلال الفارق مع الاتحاد إلى 6 نقاط قبل لقاء الفريقين خلال الجولة المقبلة يوم 15 مايو الجاري.

أخبار متعلقة
الدوري السعودي - بمشاركة مصطفى فتحي..كارتيرون يسحق التعاون برباعية ويؤزم موقفه الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي

وسجل مدافع الهلال علي البليهي هدف التقدم في الدقيقة 30 من الشوط الأول قبل أن يضيف النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 51.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 55 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

وتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة 27 في المركز الـ13 بفارق نقطة وحيدة عن التعاون في المركز الـ14 أول المركز المؤدية للهبوط.

يذكر أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي يلعب ضمن صفوف اتحاد جدة ويسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة و اللحاق بمواجهة الهلال. (طالع التفاصيل)

ويغيب لقب الدوري السعودي للمحترفين عن الاتحاد منذ موسم 2008-2009 فيما يحمل الهلال لقب النسختين الماضيتين من المسابقة.

طالع أيضا

كاف يعاقب الوداد

الإعلان عن حكم نهائي أبطال أوروبا

رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبيه قبل لقاء الأهلي

ضربة لليفربول في أبطال أوروبا

الهلال السعوي الاتفاق السعودي باتريس كارتيرون
نرشح لكم
رينارد: منتخب السعودية لا يحتاج لتجنيس لاعبين قبل المونديال الرياضية السعودية: اتحاد جدة يكذب تسجيلات النصر في قضية حمد الله تقرير سعودي: رومان سايس يحدد شروطه للانضمام لأهلي جدة إقالة جون بروم من تدريب التعاون الرياضية السعودية: اتحاد جدة يغلق قضية ويلفرد بوني الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي حوار في الجول – جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب.. ومصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا
أخر الأخبار
شقيقه لـ في الجول: أحمد مسعود يخضع لعمليتين جراحيتين بعدما صدمته سيارة.. وأسرته بخير 12 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح نيامي 17 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري السعودي: الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية.. ويؤزم موقف كارتيرون 41 دقيقة | السعودية
استراحة الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(3) سيتي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: ننسق مع الأهلي بشأن أزمة ملعب النهائي.. ولن يتم تأجيل مباراته ضد وإيسترن ساعة | دوري أبطال إفريقيا
استراحة نهائي كأس إيطاليا – يوفنتوس (0) - (1) إنتر.. تقدم الأفاعي ساعة | أوروبا
مورينيو: حزين على أوكرانيا مثل سوريا وفلسطين.. تشيلسي سيبقى دائما تشيلسي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف