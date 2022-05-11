نهائي كأس إيطاليا - دجيكو ومارتينيز يقودان هجوم إنتر.. وفلاهوفيتش يحمل آمال يوفنتوس

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - يوفنتوس - السوبر الإيطالي

يقود إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا في محاولة لحصد اللقب بعيدا عن صراع الفريق على لقب الدوري الإيطالي.

فيما يعتمد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على الثنائي دوشان فلاهوفيتش وباولو ديبالا في هجوم فريقه.

وتأهل إنتر ميلان لنهائي كأس إيطاليا عقب الفوز على غريمه ميلان فيما فاز يوفنتوس على فيورنتينا.

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وجاء تشكيل إنتر ميلان

حارس: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: ميلان إشكرينيار – ستيفين دي فراي – دانيلو دامبروزيو– ماتيو دراميان.

الوسط: نيكولا باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو– إيفان بيريسيتش.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو.

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: دانيلو – ماتيس دي ليخت – جورجيو كيليني – أليكس ساندرو

الوسط: كوادرادو – أدريان رابيو – دينيس زكريا

الهجوم: فيدريكو بيرنارديسكي – دوشان فلاهوفيتش – باولو ديبالا.

إنتر ميلان يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا
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