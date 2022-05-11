تشكيل الدوري - عودة رمضان صبحي مع بيراميدز.. وفهمي يقود هجوم المقاصة

عاد رمضان صبحي إلى تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة مصر للمقاصة بعد أن خرج من قائمة المباراة الماضية أمام سموحة.

بينما يقود محمود فهمي هجوم مصر المقاصة بحثا عن الانتصار الثاني في الدوري.

ويستضيف مصر للمقاصة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر على استاد الكلية الحربية.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، بينما يتذيل مصر للمقاصة الترتيب برصيد 10 نقاط من 17 مباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فجري لاكاي

بينما تشكيل مصر للمقاصة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: أحمد صبيحة - هشام حافظ - أحمد عبد المنعم - علي فتحي

الوسط: محمد محسن - علي المصري - إريك سيرجي - كريم حلاوة - محمد عادل أمو

الهجوم: محمود فهمي

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