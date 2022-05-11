المصري لـ في الجول: أحمد مسعود في غرفة العمليات بعد تعرضه لحادث سير

يتواجد أحمد مسعود حارس مرمى المصري حاليا في غرفة العمليات بعد تعرضه مع أسرته لحادث سير عقب لقاء الفريق مع غزل المحلة.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

وتحدث كريم ذكري مدير الكرة في المصري لـFilGoal.com قائلا: "وقعت حادثة سير لأحمد مسعود مع أسرته عقب نهاية مباراتنا ضد غزل المحلة".

وأتم "اتصلت به لأطمئن عليه لكن بعد عدة محاولات أجابني شقيقه وأخبرني بأنه في غرفة العمليات وسوف يطلعنا على المستجدات".

يذكر أن أحمد مسعود لم يتواجد في قائمة المصري للمباراة في ظل استبعاده من القائمة بعد حدوث أزمة بينه وبين إدارة المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

يتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل لأحمد مسعود وأسرته.

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