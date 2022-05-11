المصري لـ في الجول: أحمد مسعود في غرفة العمليات بعد تعرضه لحادث سير
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 19:49
كتب : بسام أبو بكر
يتواجد أحمد مسعود حارس مرمى المصري حاليا في غرفة العمليات بعد تعرضه مع أسرته لحادث سير عقب لقاء الفريق مع غزل المحلة.
أحمد مسعود
النادي : المصري
وتحدث كريم ذكري مدير الكرة في المصري لـFilGoal.com قائلا: "وقعت حادثة سير لأحمد مسعود مع أسرته عقب نهاية مباراتنا ضد غزل المحلة".
وأتم "اتصلت به لأطمئن عليه لكن بعد عدة محاولات أجابني شقيقه وأخبرني بأنه في غرفة العمليات وسوف يطلعنا على المستجدات".
يذكر أن أحمد مسعود لم يتواجد في قائمة المصري للمباراة في ظل استبعاده من القائمة بعد حدوث أزمة بينه وبين إدارة المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.
يتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل لأحمد مسعود وأسرته.
طالع أيضا
الإعلان عن حكم نهائي أبطال أوروبا
رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبيه قبل لقاء الأهلي
نرشح لكم
تشكيل الدوري - عودة رمضان صبحي مع بيراميدز.. وفهمي يقود هجوم المقاصة مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(5) سموحة.. جووووول الخااااااااااااااامس بخطأ قاتل.. المحلة يخطف تعادلا مثيرا أمام المصري انتهت الدوري المصري - المصري (1)-(1) غزل المحلة تشكيل الدوري - 8 تعديلات للمصري.. وثنائي في هجوم مصطفى عبده الأول مع المحلة العودة تقترب - الأهلي يكشف تطورات حالة بدر بانون مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم أحمد سامي: يجب تطبيق العدل بين المدربين والأندية.. ولم أرحل عن سموحة فجأة