NBA - فينيكس وميامي يكتسحان دالاس وفيلادلفيا ويتقدمان في سلسلة نصف النهائي
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:10
كتب : FilGoal
اكتسح ميامي هيت نظيره فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في المباراة الخامسة من سلسلة نصف نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.
وبعدما فاز فيلادلفيا في المباراتين السابقتين وتعادل في نتيجة السلسلة 2-2 مع ميامي هيت.
استعاد ميامي الانتصارات في أرضه وبين جمهوره واكتسح فيلادلفيا بنتيجة 120-85، ليتقدم بنتيجة 3-2 في السلسلة ويحتاج لانتصار واحد من المباراتين المقبلتين للتأهل لنهائي القسم الشرقي.
وسجل جيمي باتلر نجم ميامي هيت 23 نقطة في المباراة، والتقطت 9 متابعات وقدم 6 تمريرات حاسمة.
في المنطقة الغربية تقدم أيضا فينيكس صنز في نتيجة السلسلة ضد دالاس مافريكس بعدما فاز عليه بنتيجة 100-80.
لتصبح نتيجة السلسلة 3-2 لـ فينيكس صنز الذي استعاد الانتصارات أيضا بعدما خسر المباراتين السابقتين أمام دالاس مافريكس.
وتألق ديفن بوكر نجم فينيكس في المباراة وسجل 28 نقطة، والتقطت 7 متابعات.
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