بخطأ قاتل.. المحلة يخطف تعادلا مثيرا أمام المصري

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة - الدوري المصري

حسم التعادل المواجهة بين المصري وغزل المحلة بهدف لمثله على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وافتتح إلياس الجلاصي أهداف المباراة للمصري عند الدقيقة 68.

بينما سجل احمد غنيم التعادل للمحلة عند الدقيقة 86.

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ولم يفز غزل المحلة على المصري منذ 15 عاما في جميع المواجهات بينهم بجميع المسابقات المحلية. ويعود آخر فوز إلى عام 2007.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المصري إلى 20 نقطة في المركز الـ12 في جدول الترتيب بعدما خاض 17 مباراة.

فيما ارتقى غزل المحلة إلى المركز الـ11 برصيد 21 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ18.

تشكيل المباراة

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ملخص المباراة

سدد عبده يحيي على الطاير من منتصف منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين ولكنها ردت من العارضة.

ورد حسين رجب لاعب المصري بتسديدة ارتطمت بمصطفى العش ومرت إلى ركنية من جهة اليمين بعد كرة عرضية من حسن علي.

ومرر مصطفى العش كرة عرضية من جهة اليسار قابلها عبدالرحمن عاطف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأرسل باولون فوافي ركلة ركنية لصالح فريق غزل المحلة من جهة اليسار عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها خالد سامي برأسية وصلت للحارس عصام ثروت.

وأحرز إلياس الجلاصي هدف المصري الأول بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت منتصف شباك غزل المحلة.

وسدد مصطفى العش لاعب فريق غزل المحلة كرة قوية من جهة اليسار لكن أبعدها ياسر حمد مدافع المصري عن مناطق الخطورة.

وهدد جريندو مرمى غزل المحلة برأسية بعيدة عن المرمى بعد ركنية مررها الجلاصي إلى داخل منطقة الجزاء.

وعادل أحمد غنيم نتيجة المباراة في الوقت القاتل بعد خطأ من حسن علي في تمرير الكرة فاستخلصها أحمد الشيخ ليمررها إلى غنيم الذي سدد كرة سكنت أسفل يمين المرمى الخالي من حارسه.

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