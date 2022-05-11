بايرن: صفقة مزراوي في المراحل النهائية

يضع بايرن ميونيخ الرتوش النهائية لصفقة التعاقد مع المغربي نصير مزراوي لاعب أياكس أمسترادم بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مزراوي مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "مزراوي قرر الانضمام إلينا. نحن في المراحل النهائية".

وأضاف "يبدو الأمر جيدا. كان مطلوبا من قبل الأندية الأوروبية الكبرى".

وكانت صحيفة "كيكر" الالمانية قد أفادت بأن نصير مزراوي وقع على عقود انتقاله لبايرن ميونيخ بعدما عبر الكشف الطبي بنجاح.

ويبدأ تعاقد اللاعب المغربي في الأول من يوليو المقبل، ويمتد لصيف 2026، حسب كيكر.

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي في 33 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

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