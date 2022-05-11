كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح دون بوسكو الإيفواري

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - كأس الكؤوس الإفريقية

واصل الأهلي مشواره في دور المجموعات من كأس الكؤوس الإفريقية التي يدافع فيها الأحمر عن لقبه بالفوز على دون بوسكو الإيفواري.

فاز الأهلي على دون بوسكو بنتيجة 36-17.

وأنهى الأحمر الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-14.

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وتغلب الأهلي على فريق كيركوس بنتيجة 48-19 ليستهل مشوار الدفاع عن اللقب بالبطولة التي تقام في النيجر.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة فاب الكاميروني يوم الجمعة.

وكان الأهلي قد حصد لقب البطولة الموسم الماضي بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي والذي يغيب عن النسخة الحالية.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

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