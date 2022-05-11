فينيسيوس ونيمار يقودان قائمة مكتملة للبرازيل استعدادا لوديات يونيو

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو البرازيل بالهدف في مرمى بوليفيا

أعلن تيتي مدرب البرازيل عن قائمته التي ستخوض المعسكر المقبل في شهر يونيو.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب البرازيل ثلاثة مباريات ودية أمام كل كوريا الجنوبية واليابان والأرجنتين استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتتحدث التقارير الصحفية في البرازيل عن احتمالية إلغاء المباراة الودية مع الأرجنتين ليتم استبادلها بأحد منتخبات قارة إفريقيا.

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وشهدت قائمة البرازيل اختيار تيتي لجميع اللاعبين الذين يبرز اسمهم في الدوريات الأوروبية الكبرى باستثناء روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول لأسباب فنية.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: أليسكون بيكير(ليفربول) - إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) - ويفرتون (بالميراس)

الدفاع: داني ألفيش (برشلونة) - دانيلو (يوفنتوس) - أليكس ساندرو (يوفنتوس) - أليكس تيليس (مانشستر يونايتد) - جويلهيرمي أرانا (أتليتكو مينيرو) - تياجو سيلفا (تشيلسي) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) إدير ميليتاو (ريال مدريد) - جابرييل مجلاهيس (أرسنال)

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) - فابينيو (ليفربول) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - دانيلو (بالميراس) - فريد (مانشستر يونايتد) - فيليب كوتينيو (أستون فيلا) - لوكاس باكيتا (أوليمبيك ليون)

الهجوم: جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - ماتياس كونها (أتليتكو مدريد) - نيمار (باريس سان جيرمان) - رودريجو (ريال مدريد) - رافينيا (ليدز يونايتد) - ريتشارلسون (إيفرتون) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

وأوقعت القرعة البرازيل في المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 بجانب كل من صربيا والكاميرون وسويسرا.

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