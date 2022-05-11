جيمس رودريجز: أتمنى تتويج ليفربول بدوري الأبطال على حساب ريال مدريد لهذا السبب

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

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يتمنى الكولومبي جيمس رودريجز لاعب الريان القطري الحالي أن يتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب فريقه السابق ريال مدريد.

جيمس الذي لعب في صفوف ريال مدريد لمدة 6 سنوات توج بدوري أبطال أوروبا موسمي 2015–16 و2016–17.

وقال جيمس في تصريحات نشرتها جريدة ماركا: "ليفربول يمر بفترة ممتعة للغاية ولديهم زميلي في المنتخب لويس دياز، أريد أن يتوج دياز بالبطولة".

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وأضاف "ريال مدريد فريق قوي للغاية في هذا النوع من المباريات، لقد رأينا ذلك في ربع النهائي وفي نصف النهائي".

وواصل "لديّ زملاء سابقون في ريال مدريد، وأنا أحب النادي كثيرا، لكن ليفربول يمكن أن يقدم مباراة رائعة".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في باريس.

المباراة ستقام يوم السبت 28 مايو الجاري.

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