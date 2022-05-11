تشكيل الدوري - 8 تعديلات للمصري.. وثنائي في هجوم مصطفى عبده الأول مع المحلة

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

إسلام المزين يسجل ويحتفل بهدف المصري في الإسماعيلي

أعلن كل من هيثم شعبان مدرب المصري ومصطفى عبده مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب.

وشهد تشكيل المصري 8 تعديلات عن المواجهة السابقة التي جمعت بينه وبين الإسماعيلي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي

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الحارس: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - إسلام المزين - حسن علي

الوسط: فريد شوقي - إلياس الجلاصي - أحمد حمودي

الهجوم: محمد جريندو - محمد عنتر - عمرو مرعي

بينما اختار مصطفى عبده مدرب غزل المحلة ثنائي هجومي في المباراة الأولى له تحت قيادته الفنية.

وجاء تشكيل غزل المحلة الكآتي

الحارس: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد - خالد سامي - محمد فتح الله - مصطفى العش

الوسط: حميد ماو - أحمد النادري - وليد مصطفى - باولن فوافي

الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويرو - عبده يحيى

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