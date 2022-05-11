أراخو يغادر المستشفى

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يطمئنون على أراخو أثناء نقله من الملعب إلى المستشفى

أعلن نادي برشلونة مغادرة مدافعه رونالد أراوخو للمستشفى بعد إصابته أمام سيلتا فيجو أمس الثلاثاء.

وتعرض أراوخو لإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "الفحوصات للاعب الفريق الأول رونالد أراوخو كانت مرضية وخرج من المستشفى. تطور حالته سيحدد موعد جاهزيته للعودة".

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وتوقفت المباراة بعد صدام بين أراوخو وجافي لتدخل عربة الإسعاف إلى أرضية ملعب المباراة.

ونشر برشلونة تغريدة عبر تويتر أمس بعد المباراة ليكشف عن إصابته بارتجاج في المخ، وأنه تم نقله إلى مستشفى مدينة برشلونة.

بينما قال الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو عبر تويتر: "كل شيء على ما يرام مع أراوخو، حالته غير خطيرة".

وأضاف "المدافع واع، ومن المرجح أن يبقى في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه قريبا".

ومن المتوقع أن يغيب المدافع الإسباني عن مباراة الفريق المقبلة أمام خيتافي.

وارتفع رصيد برشلونة لـ72 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 43 في المركز الـ11.

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