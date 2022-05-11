محمود متولي: جاهز للمشاركة.. والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر

شدد محمود متولي لاعب الأهلي على جاهزيته لمباراة الفريق المنتظرة أمام وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على نظيره وفاق سطيف برباعية مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وقال مدافع الأهلي لـ الموقع الرسمي للنادي: "شاركت في التدريبات الجماعية منذ فترة، ووفقا للجهاز الفني والبدني فأنا جاهز".

وأضاف "كل مباراة لها ظروفها، قرار المشاركة يعود للجهاز الفني، دور اللاعب يتوقف على جاهزيته في أي وقت والهدف الأهم هو مصلحة الفريق".

وتابع "اللاعبون يعلمون مسئوليتهم جيدا ودائما شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة".

وأكمل "نتعامل مع مباراة الذهاب بالقاهرة على أنها انتهت بالتعادل، وأن الفريق مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة بالجزائر لحسم تأهله إلى نهائي البطولة".

وأتم "لاعبو الأهلي على قدر المسئولية و هناك إصرار وعزيمة من اللاعبين على تقديم مباراة جيدة في الجزائر وتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا".

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه.

وفاز الأهلي في الذهاب برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

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