كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويعادل نتيجة نهائي الدوري
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:09
كتب : FilGoal
نجح الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية من نهائي دوري السوبر المصري بنتيجة 73-60 في المباراة الثانية بينهما.
وبذلك تعادل الأهلي في سلسلة نهائي الدوري مع الاتحاد بنتيجة 1-1 بينهما في المباريات.
وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل 13-13 بين الفريقين، والربع الثاني انتهى بتقدم الاتحاد بنتيجة 29-28.
وتقدم الأهلي بنهاية الربع الثالث بنتيجة 54-45، قبل أن يوسع الأحمر الفارق بنهاية المباراة.
وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين بعد غدا الخميس، في صالة حسن مصطفى وتنطلق في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.
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