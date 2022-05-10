كرة سلة - الأهلي يهزم الاتحاد ويعادل نتيجة نهائي الدوري

نجح الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الثانية من نهائي دوري السوبر المصري بنتيجة 73-60 في المباراة الثانية بينهما.

وبذلك تعادل الأهلي في سلسلة نهائي الدوري مع الاتحاد بنتيجة 1-1 بينهما في المباريات.

وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل 13-13 بين الفريقين، والربع الثاني انتهى بتقدم الاتحاد بنتيجة 29-28.

وتقدم الأهلي بنهاية الربع الثالث بنتيجة 54-45، قبل أن يوسع الأحمر الفارق بنهاية المباراة.

وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين بعد غدا الخميس، في صالة حسن مصطفى وتنطلق في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

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