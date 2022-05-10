خسارة فيريرا الأولى في الدوري.. إنبي يعطل انتصارات الزمالك ويهزمه بثنائية

فاز إنبي على الزمالك بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 18 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل ثنائية إنبي: علي فوزي وجون إيبوكا.

وحقق حلمي طولان فوزه السابع على الزمالك من 25 مباراة ضد الأبيض، إذ فاز مع حرس الحدود واتحاد الشرطة وطلائع الجيش وإنبي.

وخسر الزمالك لأول مرة في الدوري منذ الخسارة من سموحة في الجولة التاسعة، إذ خاض 8 مباريات دون هزيمة.

وتعد تلك الهزيمة الأولى للأبيض تحت قيادة جوسفالدو فيريرا في الدوري.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة من 18 مباراة في الصدارة، وسيلتقي طلائع الجيش في الجولة المقبلة.

بينما ارتقى إنبي للمركز الثامن برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الجيش، وسيحل ضيفا في الجولة المقبلة على المقاولون العرب.

التشكيل

عوض محمد أشرف "روقا" غياب إمام عاشور بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات في خط وسط الزمالك.

وبدأ يوسف إبراهيم "أوباما" أساسيا في مركز صانع الألعاب.

في المقابل بدأ النيجيري جون إيبوكا هجوم الفريق البترولي ومن خلفه يتواجد الثنائي مصطفى شلبي ومؤمن راضي.

وصف المباراة

في الدقيقة السابعة انفرد جون إيبوكا من منتصف الملعب وسدد كرة أرضية قوية في مرمى أبو جبل محتفلا بالهدف الأول للفريق البترولي.

لكن بعد دقيقة تدخلت تقنية الفيديو وألغت الهدف بداعي التسلل، ليظل التعادل السلبي سائدا حتى الدقيقة 25.

يوسف أوباما هدد مرمى إنبي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد.

الزمالك واصل ضغطه فأطلق عمر السعيد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لجاد في الدقيقة 31.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول، أرسل مصطفى شلبي عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع لتجد علي فوزي الذي سدد كرة أرضية داخل الشباك.

في الدقيقة التالية كاد إنبي أن يضيف الهدف الثاني، عرضية من جون إيبوكا إلى مصطفى شلبي الذي سدد كرة في الزاوية القريبة تصدى لها أبو جبل وحولها لركنية.

في الشوط الثاني بدأ فيريرا بتغيير بمشاركة إسلام جابر بدلا من محمد أشرف روقا.

زيزو سدد في الدقيقة 48 كرة ضعيفة مرت دون خطورة على مرمى جاد.

عاد زيزو مرة أخرى لمحاولة تهديد مرمى جاد في الدقيقة 50، فسدد كرة مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 59 تحصل محمود علاء على بطاقة صفراء بعد عرقلة مصطفى شلبي خارج منطقة الجزاء.

ركلة انبرى لها 3 لاعبين، هيأ صلاح ريكو كرة أرضية إلى إيبوكا الذي أطلق كرة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لأبو جبل معلنة ثاني أهداف إنبي.

هدف هو السابع للنيجيري في الدوري الموسم الجاري بالدوري بالمركز الثاني بترتيب الهدافين.

في الدقيقة 62 أجرى فيريرا تغييرين دفعة واحدة بمشاركة حازم إمام وسيف الدين الجزيري بدلا من حمزة المثلوثي ويوسف أوباما على الترتيب.

إيبوكا لم يستكمل اللقاء متأثرا بالإصابة بعد تسجيله الهدف خرج في الدقيقة 65 وعوضه فتحي السيد.

بدأ الزمالك محاولاته الهجومية لتعويض النتيجة، فتصدى محمود جاد لفرصتي سيف الدين الجزيري وأشرف بنشرقي بسهولة في الدقيقة 67 و69.

وكاد مصطفى شلبي أن يسجل هدفا رائعا بعدما راوغ أبو جبل داخل منطقة الجزاء وحاول أن يسدد لكنه أرسل عرضية أبعدها محمود علاء في الوقت المناسب في الدقيقة 70.

في الدقيقة 75 أشهر محمود البنا البطاقة الصفراء في وجه أحمد فتوح بعد تدخل قوي على لاعب إنبي في وسط الملعب.

في الدقيقة 83 أشهر البنا بطاقة صفراء لكل من زياد كمال وطارق حامد.

وفي الدقيقة 86 سجل دينوبيتر هدفا ألغي بداعي التسلل، بعد خطأ فادح من أبو جبل عقب أن مرت الكرة من تحت أقدامه.

الدقائق الأخيرة مرت بدون خطورة على مرمى الفريقين لتنتهي المباراة بفوز إنبي لأول مرة على الزمالك منذ نوفمبر 2019.