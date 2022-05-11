رينارد: منتخب السعودية لا يحتاج لتجنيس لاعبين قبل المونديال

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

يرفض الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية مبدأ تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع الأخضر في كأس العالم 2022.

وقال رينارد في تصريحات لقناة العربية: "لم أسمع عن تجنيس اللاعبين لمصلحة المنتخب السعودي".

وأضاف "لا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين في البلاد".

أخبار متعلقة
لاعبو الداخلية يتحدثون عن أصعب المواجهات في مشوار الصعود.. وتأثير سيد عيد مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم أحمد حسام: الباب مفتوح أمام الجميع للانضمام لمنتخب مصر ولكن هل كشف ضياء السيد عن تجديد النني لتعاقده مع أرسنال؟

وأشاد بأداء فريقه في تصفيات كأس العالم وأوضح قائلا "علينا معرفة أن الأصعب ينتظرنا في المونديال، فنحن سنواجه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك".

وتابع "علينا أن نتحلى بالثقة لأن جودة اللاعب السعودي عالية للغاية".

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد رد على الأنباء المتداولة بخصوص إمكانية تجنيس البرازيلي رومارينيو لاعب اتحاد جده قائلا"إنه من أفضل اللاعبين الأجانب الذين لعبوا على الدوري السعودي للمحترفين، لكن مسألة التجنيس لم تطرح بسبب الأنظمة واللوائح".

وأكمل "من الصعب تجنيس أو ضم لاعبين للمنتخب في وقت قصير، والأنظمة واللوائح لا تنطبق على عدد كبير من الأجانب الموجودين بالدوري السعودي، وهناك نجوم في المنتخب ساهموا في التأهل لكأس العالم وأتوقع تميزهم في البطولة".

اقرأ أيضا

تقييم صلاح من الصحف الإنجليزية

موعد إعلان مباريات الدوري والكأس

ملعب نهائي الكونفدرالية

الأهلي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية

السعودية هيرفي رينارد
نرشح لكم
الرياضية السعودية: اتحاد جدة يكذب تسجيلات النصر في قضية حمد الله تقرير سعودي: رومان سايس يحدد شروطه للانضمام لأهلي جدة إقالة جون بروم من تدريب التعاون الرياضية السعودية: اتحاد جدة يغلق قضية ويلفرد بوني الدوري السعودي - الغيابات تضرب النصر قبل قمة الشباب مفاجأة مدوية.. الفيحاء يفوز على الهلال ويقرب اتحاد جدة وحجازي من لقب الدوري السعودي حوار في الجول – جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب.. ومصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا بعد شكوى النصر.. إيقاف محمد كنو 4 أشهر ومنع الهلال من التسجيل فترتين
أخر الأخبار
أراخو يغادر المستشفى دقيقة | الدوري الإسباني
كيكر: نصير مزراوي وقع على عقود انضمامه لـ بايرن دقيقة | الدوري الألماني
محمود متولي: جاهز للمشاركة.. والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماني يتحدث عن تفاهمه مع لويس دياز وسعادته في ليفربول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر تشافي: لم نلعب مباراة جيدة.. وفشلنا في المنافسة اقتصاديا على هالاند 39 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب الأهلي: عبد المنعم جاهز للمشاركة في المباريات.. وجديد موقف عمرو السولية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
العودة تقترب - الأهلي يكشف تطورات حالة بدر بانون ساعة | الدوري المصري
رينارد: منتخب السعودية لا يحتاج لتجنيس لاعبين قبل المونديال ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف