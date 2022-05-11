رينارد: منتخب السعودية لا يحتاج لتجنيس لاعبين قبل المونديال

يرفض الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية مبدأ تجنيس اللاعبين الأجانب للمشاركة مع الأخضر في كأس العالم 2022.

وقال رينارد في تصريحات لقناة العربية: "لم أسمع عن تجنيس اللاعبين لمصلحة المنتخب السعودي".

وأضاف "لا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين في البلاد".

وأشاد بأداء فريقه في تصفيات كأس العالم وأوضح قائلا "علينا معرفة أن الأصعب ينتظرنا في المونديال، فنحن سنواجه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك".

وتابع "علينا أن نتحلى بالثقة لأن جودة اللاعب السعودي عالية للغاية".

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد رد على الأنباء المتداولة بخصوص إمكانية تجنيس البرازيلي رومارينيو لاعب اتحاد جده قائلا"إنه من أفضل اللاعبين الأجانب الذين لعبوا على الدوري السعودي للمحترفين، لكن مسألة التجنيس لم تطرح بسبب الأنظمة واللوائح".

وأكمل "من الصعب تجنيس أو ضم لاعبين للمنتخب في وقت قصير، والأنظمة واللوائح لا تنطبق على عدد كبير من الأجانب الموجودين بالدوري السعودي، وهناك نجوم في المنتخب ساهموا في التأهل لكأس العالم وأتوقع تميزهم في البطولة".

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