أحمد حسام: الباب مفتوح أمام الجميع للانضمام لمنتخب مصر ولكن

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

أحمد حسام المدرب المساعد لـ منتخب مصر

شدد أحمد حسام المدرب المساعد لمنتخب مصر على أن الباب مفتوح للجميع للتواجد مع الفراعنة مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون للاعب الجاهز.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر لمتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري المصري.

وقال أحمد حسام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الجهاز الفني بدأ في التواجد في المباريات بعد إعلان تولي المهمة رسميا، يجب أن نتواجد لنقف على مستوى اللاعبين".

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وأضاف "لدينا المرحلة الأولى أمام غينيا وإثيوبيا بعد أقل من شهر وبالتالي سيكون لها وضع خاص والأولوية للاعبين الأكثر جاهزية".

وأتم "نتابع كل الفرق، الفرصة متاحة للجميع والباب سيكون مفتوحا أمام الجميع للانضمام لمنتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

يذكر أن إيهاب جلال وقع عقدا لتدريب منتخب مصر لمدة عامين.

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