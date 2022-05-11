ربيعة: جمهور المنافس لا يشكل ضغط على الفريق.. وتوقيت إصابتي مع منتخب مصر كان سيئا

شدد رامي ربيعة لاعب الأهلي على صعوبة المباراة المنتظره بين فريقه ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على نظيره وفاق سطيف برباعية مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وقال رامي ربيعة لـ للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة الإياب في غاية الأهمية، نتيجة المباراة الأولى في طي النسيان الآن، نحن نركز حاليا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة العودة".

وأضاف "علينا كفريق أن ننسى مباراة الذهاب في القاهرة وأن نتعامل مع مباراة العودة بكل جدية وتركيز، لا سيما أن فريق وفاق سطيف يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وهو ما يزيد من دوافعه لتقديم مباراة قوية أمام الأهلي، وتصحيح صورته بعد خسارته في القاهرة".

وعن خوض المباريات أمام المنافسين في حضور الجمهور قال: "لا يشكل ضغط على الفريق، الأمر يتحول على نقطة إيجابية كما حدث مؤخرا في مباراة الرجاء بالمغرب".

وعن علاقة الفريق، رد: "هناك دائما حوارا بين جميع اللاعبين في جميع الأوقات، خاصة وقت التراجع في الأداء والنتائج، نتفاهم بشكل كبير فيما بينما دائما".

وعن جاهزيته، قال: "تعافيت بشكل تام من الإصابة التي تعرضت لها مع منتخب مصر أمام السنغال، توقيت الإصابة كان سيء".

واختتم تصريحاته "أشكر جماهير الأهلي، لديهم وعي كبير، وتؤازر أي لاعب في حالة تراجع المستوى، وهو أمر وارد في كرة القدم".

ويلتقي وفاق سطيف مع الأهلي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه.

وفاز الأهلي في الذهاب برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

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