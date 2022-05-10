كلوب: قدمنا أداءً كبيرا في منتصف مايو.. وسعيد لهذه اللحظة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول سعادته بالفوز على أستون فيلا وملاحقة مانشستر سيتي في صراع لقب الدوري الإنجليزي.

وقلب الريدز تأخرهم المبكر لفوز بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عبر "BBC" قائلا: "لا اعتقد أنه من الممكن الفوز بسهولة، واجهنا فريق ذو جودة عالية، كل شيء وضعنا تحت ضغط".

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وأضاف "لدينا موقفنا، وإذا أردت تحقيق الفوز خارج ملعبك سيكون عليك فتح المساحات، قدموا أداءً جيدا واحتجنا الوقت لدخول المباراة وقبل أن ندخل المباراة كانت النتيجة 1-1".

وأكمل "لا يسعنى أن أكون أكثر فخرا، قدمنا أداءً كبيرا في منتصف مايو".

وأردف "اعتقد أن فابينيو بحالة جيدة من أجل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ولا يمكنني تقديم أي إضافة أخرى".

وواصل عن هدف ساديو ماني: "الموقف بأكمله كان من الدرجة الأولى، عرضية لويس دياز في الوقت الذي لم يتوقع فيه أحدا وجود ساديو ماني".

وتابع "لم يسنح لنا الوقت للتدرب والعمل لذلك أنا سعيد لهذه اللحظة الذي تظاهر فيها لويس بالتسديد ثم أرسل عرضية، كانت صعبة على الحارس ورأسية بشكل ناعم ولطيف وسكنت الشباك".

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 86 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف ومباراة أكثر من المتصدر مانشستر سيتي.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 43 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

وينتظر ليفربول هدية من ولفرهامبتون الذي يستضيف منافسه مانشستر سيتي غدا الأربعاء في ملعب مولينيكس.

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