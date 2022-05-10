قبل مواجهة الأهلي.. وفاق سطيف يفوز 7-0 في الدوري الجزائري
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 23:21
كتب : FilGoal
حقق وفاق سطيف الفوز على سريع غليزان بسباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري الجزائري.
وتعد المباراة هي الأخيرة لوفاق سطيف قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
وسجل سباعية فوز وفاق سطيف كل من رياض بن عياد هدفين، وهدف لكل من أكرم جحنيط وعبد الحق دباري ومنصف بقرار وزبير مطراني وعبد الرحيم دغموم.
ورفع وفاق سطيف رصيده إلى النقطة 43 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري. ولا يزال متبقي له 4 مباريات مؤجلة.
ويلتقي وفاق سطيف مع الأهلي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه.
وفاز الأهلي في الذهاب برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.
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