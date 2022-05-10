مؤتمر إنزاجي: لم أتخيل الوصول لذلك مع إنتر في يوليو الماضي

يسعى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان تحقيق ثاني ألقابه مع النيراتزوري الموسم الجاري، عندما يواجه غدا الأربعاء يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا.

وسبق أن حقق إنتر لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس مطلع العام الجاري، ولا زال ينافس ميلان على لقب الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي لنهائي الكأس: "إنه النهائي، لا يوجد فاتورة للفوز باللقب، نريد أن نقدم 110% من مجهودنا لتحقيق ثاني ألقابنا هذا الموسم".

وأضاف "هو أسبوع مهم للجميع، نعلم ماذا حققنا، نعلم كيف بدأنا، سيرنا بشكل جيد بفضل هذا الفريق التطلعات زادت".

وأكمل "فزنا باللقب الأول في يناير، لكن علينا التفكير في المستقبل، بعد نهاية المباراة سنفكر في آخر مباراتين لنا بنهاية الموسم، نفكر كيف بدأنا وقدمنا عملا ضخما، هناك الكثير لنفعله في آخر 15 يوما، لم أتخيل أنني قد أبقى هنا في يوليو الماضي".

وأردف "التفاصيل ستصنع الفارق غدا".

وواصل عن لقاء يوفنتوس "نعرف بعضنا جيدا، التقينا 3 مرات من قبل هذا الموسم، ونعرف كم الجودة التي ستكون موجودة في الملعب، نريد السيطرة على اللحظات الصعبة بأفضل طريقة".

وتابع "أدين بكل شيء للفريق، يتبعون تعليماتي، موسم رائع خضنا 50 مباراة واعتقد أننا لعبنا كرة جيدة طيلة 5-7 أشهر، أهدرنا نقاطا قليلة في بعض المباريات، لكن أفكر في الطريقة التي لعبنا بها أمام ليفربول وكذلك كيفية الوصول لهذا النهائي".

وأردف "كل نهائي مهم نريد السرعة والتركيز والتفاصيل ستحسم الفارق".

وأتم "لعبنا أمام يوفنتوس 3 مرات الموسم الحالي، آخر مرة في أبريل وجميع المباريات مختلفة، اعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة مع جودة كبيرة، نريد ارتكاب أخطاء بأقل قدر ممكن، نريد القلب، غدا سيكون لقاءنا رقم 50 هذا الموسم، ونريد دائما تقديم الأفضل".

إنزاجي سبق له أن فاز بلقب كأس إيطاليا موسم 2018-19 على حساب أتالانتا آنذاك.

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