اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بسبب الأهلي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" لتأكيد طلبه بالخطابات السابقة لرفضه إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب مطالبا بإقامتها في ملعب محايد حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد خلاله رفضه التام لإقامة المباراة في المغرب بعد اقتراب الأهلي والوداد من التأهل للقاء.

وأكد اتحاد الكرة أنه طلب في خطابين سابقين إقامة المباراة في ملعب محايد حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد اتحاد الكرة على دمعه الكامل للأهلي ممثل الكرة المصرية مؤكدا استعداده اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية القانونية المشروعة حفاظا على حقوق الفريق المصري.

وأعلن كاف إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

وكان الأهلي خاض إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام الرجاء في الملعب ذاته وتعادل إيجابيا بهدف لمثله.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه في بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

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