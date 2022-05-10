بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل ليقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستعاد الأهلي مدافعه محمد عبد المنعم قبل مباراة وفاق سطيف.

وجاءت قائمة الأهلي التي سافرت إلى الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول - محمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد محمود - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف.

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