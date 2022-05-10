رومانو: الاتفاق تم.. هالاند إلى مانشستر سيتي وأديمي بديله في دورتموند

يستعد مانشستر سيتي للإعلان عن صفقة التعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجما للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأتم سيتي اتفاقه مع المهاجم النرويجي وسيعلن عن الصفقة بشكل رسمي عقب تفعيل الشرط الجزائي بعقده مع بروسيا دورتموند وذلك بحسب فابريزو رومانو صحفي "سكاي".

وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "الإعلان الرسمي عن صفقة هالاند سيكون هذا الأسبوع، الأمر ذاته ينطبق على إعلان دورتموند التعاقد مع كريم أديمي مهاجم سالزبورج".

وأضاف "هالاند اجتاز الكشف الطبي لدى مانشستر سيتي وأبلغ مسؤولي إدارة دورتموند بتفعيل الشرط الجزائي خلال ساعات".

وأوضح "دورتموند سيدفع 38 مليون يوو لضم أديمي ويرغب في ضم مهاجم إضافي خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل سيتي في ضم هاري كين من توتنام مطلع الموسم الجاري.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مكان مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 88 مباراة سجل خلالها 85 هدفا.

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