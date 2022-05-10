مجاهد يرد على الكومي: إغلاق باب التقديم لاستضافة النهائي كان بعد انتخاب المجلس الحالي

رد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي أدارت اتحاد الكرة قبل انتخاب المجلس الحالي، على تصريحات إيهاب الكومي عضو المجلس بشأن عدم التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكومي قد قال إن اتحاد الكرة لم يتقدم لاستضافة النهائي، بسبب إغلاق باب تقديم الطلبات قبل انتخاب مجلسه.

ولكن مجاهد رد عبر قناة صدى البلد، والتي شهدت تصريح الكومي كذلك: "الموعد النهائي لتقديم طلب الاستضافة كان يوم 28 فبراير، بينما أقيمت الجمعية العمومية يوم 5 يناير".

وأوضح "هناك فارق شهرين و5 أيام بين انتخاب المجلس الجديد، وإغلاق باب التقدم لاستضافة المباراة".

وأكد "لا نريد أن نلوم أحدا، لكن اللجنة الثلاثية نظمت النهائي قبلها بموسمين".

وأردف "الاتحاد المحلي يأخذ ضمانات من الحكومة لاستضافة المباراة، وفقط السنغال والمغرب تقدما بملف لاستضافة المباراة في حين نقص ملف جنوب إفريقيا بعض الضمانات".

وواصل مجاهد "ليس ضروريا أن يتقدم نادي بطلب استضافة مباراة النهائي مثلما تردد، الأهم هو وجود طلب من اتحاد الكرة إلى وزارة الرياضة".

وأتم "بيراميدز طلب استضافة الكونفدرالية لكن هل اتحاد الكرة قدم هذا الطلب للوزارة أم لا، لا أعرف، الأهم هو طلب اتحاد الكرة مثلما استضاف المغرب نهائي الموسم الماضي بدون وجود فريق في النهائي".

وأعلن كاف عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المغرب.

وكذلك كشف كاف عن موعد النهائي، والذي سيكون يوم 30 مايو الجاري.

وقال بيان صادر عن كاف: "إدارة كاف السابقة أعلنت في 17 يوليو 2019 أن الفائز بدوري الأبطال سيتحدد بمباراة واحدة، بدلا من مباراتي ذهاب وإياب".

وأوضح "كاف تلقى عرضين من الاتحاد السنغالي، والجامعة الملكية المغربية، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "الاتحاد السنغالي سحب ملفه، وبالتالي يسر كاف أن يعلن أن المغرب سيستضيف المباراة يوم 30 مايو 2022".

وأتم بيان كاف: "هناك حاليا مناقشات للعودة لنظام مباراتي الذهاب والإياب بدلا من المباراة الواحدة".

الوداد المغربي وضع قدما في النهائي بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في لواندا 3-1، مثلما فعل الأهلي وفاز على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة 4-0.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس كاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

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