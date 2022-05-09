مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحصة المخصصة لـ الأهلي من تذاكر نهائي إفريقيا

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كيف يفكر (كاف) بشأن حضور الجمهور لمباراة نهائي إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "المكتب التنفيذي لـ كاف أحال موضوع حضور الجمهور لنهائي إفريقيا لإدارة المسابقات في الاتحاد وأكد لهم على توزيع التذاكر بالتساوي بين طرفي المباراة".

وأضاف "كاف لا يريد أن تكون المدرجات خالية في نهائي إفريقيا، لذلك إذا لم تباع كل تذاكر أحد طرفي النهائي (الأهلي مثلا) سيتم طرح باقي التذاكر المتبقية للبيع لجمهور الفريق الآخر".

وأتم تصريحاته "ننتظر التنسيق مع إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي بشأن تنظيم عملية بيع تذاكر نهائي إفريقيا".

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بملعب مركب محمد الخامس، فما هي كواليس اتخاذ هذا القرار؟

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

ويقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

في الطرف الآخر يقترب الوداد المغربي من التأهل للنهائي بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية دون رد.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس كاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

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