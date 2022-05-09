مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحصة المخصصة لـ الأهلي من تذاكر نهائي إفريقيا

الإثنين، 09 مايو 2022 - 23:30

كتب : محمد عبد العظيم

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كيف يفكر (كاف) بشأن حضور الجمهور لمباراة نهائي إفريقيا.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "المكتب التنفيذي لـ كاف أحال موضوع حضور الجمهور لنهائي إفريقيا لإدارة المسابقات في الاتحاد وأكد لهم على توزيع التذاكر بالتساوي بين طرفي المباراة".

وأضاف "كاف لا يريد أن تكون المدرجات خالية في نهائي إفريقيا، لذلك إذا لم تباع كل تذاكر أحد طرفي النهائي (الأهلي مثلا) سيتم طرح باقي التذاكر المتبقية للبيع لجمهور الفريق الآخر".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا كاف برفض قرار استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ المغرب في الجول يكشف كواليس اختيار المغرب لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا.. وسبب تأخير موعده خبر في الجول – إدارة الأهلي تبدأ في بناء موقف قانوني ضد قرار كاف

وأتم تصريحاته "ننتظر التنسيق مع إدارة المسابقات في الاتحاد الإفريقي بشأن تنظيم عملية بيع تذاكر نهائي إفريقيا".

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بملعب مركب محمد الخامس، فما هي كواليس اتخاذ هذا القرار؟

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

ويقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

في الطرف الآخر يقترب الوداد المغربي من التأهل للنهائي بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية دون رد.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس كاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

اقرأ أيضا:

موعد ومكان نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحرك من اتحاد الكرة بشأن مكان نهائي أبطال إفريقيا

كواليس اختيار مكان وموعد نهائي إفريقيا

حتى لا يتحول الدوري المصري لفيلم 1000 مبروك

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الدرندلي لـ في الجول: نرفض استضافة المغرب لنهائي إفريقيا.. ولن نترك الأهلي اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا كاف برفض قرار استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ المغرب في الجول يكشف كواليس اختيار المغرب لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا.. وسبب تأخير موعده خبر في الجول – إدارة الأهلي تبدأ في بناء موقف قانوني ضد قرار كاف كاف يعلن استضافة المغرب لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا ويكشف عن موعده لاعبو الأهلي يكتسحون تشكيل الأفضل لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الاتحاد القطري ينفي استضافته لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا مصدر من الاتحاد السنغالي لـ في الجول: مؤشرات إيجابية لاستضافة نهائي دوري الأبطال..وموعد الحسم
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحصة المخصصة لـ الأهلي من تذاكر نهائي إفريقيا 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - تعديل موعد المواجهة الثانية بين الأهلي والاتحاد في سلسلة نهائي الدوري 29 دقيقة | رياضات أخرى
تحت أنظار إيهاب جلال.. التعادل يحسم المواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الشحات ووحيد يخضعان للتحقيق في اتحاد الكرة 39 دقيقة | مصر
الدرندلي لـ في الجول: نرفض استضافة المغرب لنهائي إفريقيا.. ولن نترك الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب يعلق على اقتراب هالاند من مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا كاف برفض قرار استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ المغرب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف كواليس اختيار المغرب لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا.. وسبب تأخير موعده ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال