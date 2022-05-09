الدرندلي لـ في الجول: نرفض استضافة المغرب لنهائي إفريقيا.. ولن نترك الأهلي

شدد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري على مساندة الاتحاد الكاملة للأهلي بشأن مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الدرندلي لـFilGoal.com: "أقول لجمهور الأهلي لن نترك النادي في هذا الموقف بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إقامة النهائي في المغرب".

وأضاف "كذلك لن نضيع حق منتخب مصر بسبب موعد مباراة غينيا المقرر له يوم 2 يونيو، وذلك بعد نهائي إفريقيا بيومين فقط".

وواصل "أرسنال بالفعل خطابين للاتحاد الإفريقي من أجل الاعتراض على إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب خاصة أن الوداد اقترب من التأهل للنهائي".

وأتم تصريحاته "كذلك سنرسل خطابا جديدا للاتحاد الإفريقي بشأن تضارب موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا مع مباراة نهائي إفريقيا، ما يؤخر انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب".

ويقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

في الطرف الآخر يقترب الوداد المغربي من التأهل للنهائي بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية دون رد.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي، رئيس كاف، يطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

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