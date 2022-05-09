الاتحاد القطري ينفي استضافته لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 09 مايو 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي والرجاء - السوبر الإفريقي

نفى الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله عن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان الاتحاد القطري كالتالي:

الاتحاد القطري ينفي استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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لم يتم التطرق للحديث عن الأمر مع الاتحاد الإفريقي عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية.

كما يؤكد الاتحاد القطري على اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطه بالاتحاد الإفريقي والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي حتى الآن عن ملعب مباراة النهائي.

وكشف مصدر من الاتحاد السنغالي في وقت سابق اليوم الاثنين جديد المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الاتحاد السنغالي لـ FilGoal.com: "هناك مؤشرات إيجابية لاستضافة السنغال لنهائي دوري أبطال إفريقيا من المفاوضات بين فوزي لقجع وأوجستين سينجو".

وأضاف "كل طرف أبدى استعداده للتنازل للآخر عن الاستضافة ومن المتوقع أن يتم حسم الأمر خلال 48 ساعة".

وواصل "ملف السنغال يحظى بدعم كبير من مصر وبعض الأعضاء في المكتب التنفيذي وكذلك باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد".

وأكمل "الأمر ليس حربا، نحن والمغرب أشقاء ولا يوجد فرق بين إقامته هنا أو هناك والعلاقة بين فوزي لقجع وأوجستين سينجور قوية للغاية والمشاوارات بينهم تسير بشكل إيجابي ولا توجد مشاكل".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ثلاثة ملفات هامة فغي انتظار الحسم بخصوص نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون رد في الذهاب.

ويلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

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