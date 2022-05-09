لاعبو الأهلي يكتسحون تشكيل الأفضل لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإثنين، 09 مايو 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) 6 لاعبين من الأهلي، في تشكيله للأفضل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي في تلك الجولة على وفاق سطيف الجزائري 4-0 على استاد السلام، فيما فاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو الأنجولي 3-1 في لواندا.
وضم التشكيل كل من..
حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)
الدفاع: أيوب العملود (الوداد) – أشرف داري (الوداد) – علي معلول (الأهلي)
الوسط: جليسون (بترو أتليتكو) – أليو ديانج (الأهلي) – يحيى جبران (الوداد) – حمدي فتحي (الأهلي)
الهجوم: بيرسي تاو (الأهلي) – طاهر محمد طاهر (الأهلي) – جي مبينزا (الوداد)
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