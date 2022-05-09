جناح ريال مدريد: هذه أفضل طريقة للتحضير للقاء ليفربول في نهائي دوري الأبطال

الإثنين، 09 مايو 2022 - 15:16

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يشعر لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد أن لعب مباريات الفريق المتبقية في الدوري الإسباني بجدية رغم حسم اللقب، هي الطريقة المثلى للاستعداد لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أواخر هذا الشهر.

ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات سيلاقي ليفربول الذي يصارع على لقب الدوري الإنجليزي حتى الرمق الأخير، يوم 28 مايو الجاري بباريس.

وقال فاسكيز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أمامنا ثلاث مباريات في الدوري الإسباني وعلينا أن نلعب بقوة قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول".

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وأضاف "الطريقة الأفضل للتحضير لنهائي دوري الأبطال هو أخذ مباريات الدوري بكل جدية، علينا تقديم أفضل ما لدينا رغم حسم اللقب".

وعن الخسارة من الجار أتليتكو مدريد في ملعب متروبوليتانو قال فاسكيز "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بعد أسبوع مكثف للغاية احتفلنا فيه بالفوز بالدوري وحجزنا بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأكمل اللاعب الإسباني "لقد خسرنا، لكن الفريق أظهر شجاعته في كل لحظة".

وواصل "في الشوط الأول عانينا أكثر في الخروج بالكرة واللعب بأسلوبنا. وفي الشوط الثاني فرضنا هيمنتنا، وكدنا أن ندرك التعادل، لكننا لم ننجح في ذلك".

وكسر أتليتكو مدريد عقدة دربي العاصمة الإسبانية وحقق الانتصار على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ35 من الدوري.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يفوز فيها أتليتكو مدريد بمباراة الدربي أمام ريال مدريد، منذ 8 مباريات في مختلف البطولات.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى النقطة 64 في المركز الرابع، وتجمد رصيد ريال مدريد بطل الدوري عند النقطة 81 في الصدارة.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من مجموعة لاعبين بدلاء لإراحة الأساسيين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

هدف فوز أتليتكو مدريد جاء في الدقيقة 40 من ركلة جزاء سددها البلجيكي يانيك كاراسكو.

ولم يشارك من التشكيل الأساسي لريال مدريد سوى توني كروس لاعب الوسط.

ويتبقى لريال مدريد 3 مباريات في الدوري أمام ليفانتي وقادش وريال بيتيس.

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