أنس جابر: رفضت الخمر لأنني مسلمة.. هدفي التتويج بـ جراند سلام وأتمنى فوز صلاح بالأبطال

الإثنين، 09 مايو 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

أنس جابر تتوج ببطولة مدريد

شددت التونسية أنس جابر لاعبة التنس على رغبتها في الفوز بإحدى بطولات جراند سلام الكبرى في عالم الكرة الصفراء مشيرة إلى أنها تتمنى فوز صلاح بدوري أبطال أوروبا رغم حبها لريال مدريد.

وتوجت التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، لتكتب تاريخا جديدا للرياضيات العرب والأفارقة.

وقالت أنس جابر في تصريحات لقناة صدى البلد: "التتويج ببطولة مدريد لم يكن سهلا ولعبت أمام منافسات لم أفز أمامهن من قبل، نلعب كل أسبوع بطولة جديدة وأحاول أن أكون أفضل".

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: صفقة انتقال هالاند إلى سيتي ستنتهي خلال أيام مدرب شتوتجارت يوضح سبب استبدال مرموش بين شوطي لقاء بايرن ملف - كل ما قاله أمير مرتضى في ليلة نارية.. قضايا الزمالك ومفاوضات التجديد والصفقات الجديدة أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك في القضايا الحالية.. وحقيقة مفاوضات المصريين والأجانب

وواصلت "خسرت أكثر من نهائي من قبل ولم أحب أن أخسر نهائي جديد وهدفي كان التتويج ببطولة كبيرة وهو ما حدث بعد جهد كبير".

وتابعت "أحصل على الخبرات دائما من اللعب وأحاول أن أستفيد من الخسارة دائما للتحسن، بكيت بعد خسارة النهائي الأخير بعد 3 ساعات من اللعب وقررت أن أحسن من قدراتي لكي لا تتكرر".

وأردفت "أعمل مع طاقم عمل أغلبه من تونس، يجب ان نؤمن بأنفسنا كعرب وأن نحاول العمل والتطور ونثق في قدراتنا لنصل لأعلى المستويات".

وأكملت "أحلم أن أفوز ببطولة جراند سلام وأن أكون المصنفة الأولى على العالم، ما زالت هناك أهدافا لم تتحقق وسأواصل العمل عليها. لا أركز مع المششكين في قدراتي، أحاول العمل للتحسن بشكل دائم".

واستطردت "أتمنى التوفيق لمحمد صلاح في نهائي دوري الأبطال، أحب ريال مدريد كثيرا ولكنني أحب أن يتوج باللقب، لاعب مثله يحفزني أن أكون أفضل، لم أتواصل معه من قبل".

وشددت "رفضت الحصول على زجاجة الخمر لأنني مسلمة واحتراما لبلادي والعرب الذي يتابعون الحدث، شرحت الأمر لزميلتي جيسيكا وتفهمت الأمر".

وأتمت "أحب كرة القدم كثيرا، من المعجبين بمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو هو قدوتي. ألعب فانتاسي البريميرليج وصلاح هو قائد فريقي دائما".

وباتت جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تتوج ببطولة لرابطة محترفات التنس لـ 1000 نقطة.

أيضا أصبحت تاسع لاعبة مختلفة تتوج ببطولة مدريد.

اقرأ أيضا

ملف ناري - كل ما قاله أمير مرتضى عن الصفقات والتجديد وقضايا الزمالك

جديد مستقبل النني

المباريات المتبقية لسيتي وليفربول

تحرك الأهلي بشأن ملعب نهائي دوري الأبطال

أنس جابر تنس بطولة مدريد للتنس
نرشح لكم
كرة يد - كاستيللو: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي كرة يد - أحمد عادل: التتويج بالسوبر في توقيت مثالي وهدية إلى جماهير الأهلي كرة سلة - الاتحاد يحسم المواجهة الأولى أمام الأهلي في سلسلة نهائي الدوري كرة يد - إبراهيم المصري: لقب السوبر الإفريقي مصالحة لجماهير الأهلي كرة يد - إسلام حسن: استحقينا الفوز بالسوبر..والطموحات كبيرة في كأس العالم كرة طائرة - الأهلي يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على صاحب الأرض كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك انتهت دوري السلة - الأهلي (77)-(86) الاتحاد.. الأخضر يحسم المواجهة الأولى
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد السنعالي لـ في الجول: مؤشرات إيجابية لاستضافة نهائي دوري الأبطال..وموعد الحسم 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: بوجبا يرفض الانتقال لـ مانشستر سيتي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنس جابر: رفضت الخمر لأنني مسلمة.. هدفي التتويج بـ جراند سلام وأتمنى فوز صلاح بالأبطال ساعة | رياضات أخرى
ذا أثليتك: صفقة انتقال هالاند إلى سيتي ستنتهي خلال أيام ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب شتوتجارت يوضح سبب استبدال مرموش بين شوطي لقاء بايرن ساعة | المحترفون
ملف - كل ما قاله أمير مرتضى في ليلة نارية.. قضايا الزمالك ومفاوضات التجديد والصفقات الجديدة ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك في القضايا الحالية.. وحقيقة مفاوضات المصريين والأجانب ساعة | الدوري المصري
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال