أنس جابر: رفضت الخمر لأنني مسلمة.. هدفي التتويج بـ جراند سلام وأتمنى فوز صلاح بالأبطال

شددت التونسية أنس جابر لاعبة التنس على رغبتها في الفوز بإحدى بطولات جراند سلام الكبرى في عالم الكرة الصفراء مشيرة إلى أنها تتمنى فوز صلاح بدوري أبطال أوروبا رغم حبها لريال مدريد.

وتوجت التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، لتكتب تاريخا جديدا للرياضيات العرب والأفارقة.

وقالت أنس جابر في تصريحات لقناة صدى البلد: "التتويج ببطولة مدريد لم يكن سهلا ولعبت أمام منافسات لم أفز أمامهن من قبل، نلعب كل أسبوع بطولة جديدة وأحاول أن أكون أفضل".

وواصلت "خسرت أكثر من نهائي من قبل ولم أحب أن أخسر نهائي جديد وهدفي كان التتويج ببطولة كبيرة وهو ما حدث بعد جهد كبير".

وتابعت "أحصل على الخبرات دائما من اللعب وأحاول أن أستفيد من الخسارة دائما للتحسن، بكيت بعد خسارة النهائي الأخير بعد 3 ساعات من اللعب وقررت أن أحسن من قدراتي لكي لا تتكرر".

وأردفت "أعمل مع طاقم عمل أغلبه من تونس، يجب ان نؤمن بأنفسنا كعرب وأن نحاول العمل والتطور ونثق في قدراتنا لنصل لأعلى المستويات".

وأكملت "أحلم أن أفوز ببطولة جراند سلام وأن أكون المصنفة الأولى على العالم، ما زالت هناك أهدافا لم تتحقق وسأواصل العمل عليها. لا أركز مع المششكين في قدراتي، أحاول العمل للتحسن بشكل دائم".

واستطردت "أتمنى التوفيق لمحمد صلاح في نهائي دوري الأبطال، أحب ريال مدريد كثيرا ولكنني أحب أن يتوج باللقب، لاعب مثله يحفزني أن أكون أفضل، لم أتواصل معه من قبل".

وشددت "رفضت الحصول على زجاجة الخمر لأنني مسلمة واحتراما لبلادي والعرب الذي يتابعون الحدث، شرحت الأمر لزميلتي جيسيكا وتفهمت الأمر".

وأتمت "أحب كرة القدم كثيرا، من المعجبين بمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو هو قدوتي. ألعب فانتاسي البريميرليج وصلاح هو قائد فريقي دائما".

وباتت جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تتوج ببطولة لرابطة محترفات التنس لـ 1000 نقطة.

أيضا أصبحت تاسع لاعبة مختلفة تتوج ببطولة مدريد.

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