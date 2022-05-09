أحمد حسام: مهمة تدريب مصر صعبة.. سنعتمد على الجاهزين في أول مباراتين

الإثنين، 09 مايو 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

أحمد حسام المدرب المساعد لـ منتخب مصر

شدد احمد حسام المدرب المساعد لمنتخب مصر على أن المهمة ستكون صعبة على الجهاز الفني الجديد مشيرا إلى أن الهدف هو تخطي أول مباراتين في التصفيات مع ضيق الوقت.

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا أمس الأحد لتقديم إيهاب جلال وجهازه الفني المعاون الجديد.

وقال أحمد حسام في تصريحات لأون تايم سبورتس: "المهمة صعبة ومسئولية كبيرة ونتمنى أن نكون عند حسن الظن وعلى قدر المسئولية".

أخبار متعلقة
الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل أمير مرتضى: تواصلت مع وكيلة موسيماني بناء على طلبها.. وسنفاوض رمضان صبحي إذا ناسب الزمالك أمير مرتضى: بقاء الخماسي المُستغنى عنه وارد بشروط الزمالك.. وحقيقة أزمة فيريرا وشيكابالا كرة يد - كاستيللو: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي

وأضاف "لم يعد هناك متسعا من الوقت قبل أول مباراتين في تصفيات إفريقيا، سنختار اللاعبين الأكثر جاهزية الآن ثم سنبدأ في وضع بصمتنا".

وأتم "أشكر إيهاب جلال على ثقته بي للتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

يذكر أن إيهاب جلال وقع عقدا لتدريب منتخب مصر لمدة عامين.

اقرأ أيضا

الحديث بين إيهاب جلال ومحمد صلاح

كواليس حديث أمير مرتضى مغ وكيلة موسيماني

تحرك الأهلي بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

سبب عدم تواجد حازم إمام في مؤتمر إيهاب جلال

مصر منتخب مصر إيهاب جلال
نرشح لكم
الدرندلي: الكل يدعم إيهاب جلال.. وحسم أزمة تضارب موعد نهاية العقود والدوري قريبا عامر حسين: حازم إمام لا يملك تحفظات على إيهاب جلال.. المدرب الجديد سيكمل ما بناه كيروش الحضري: حراس مرمى المنتخب الأربعة بالنسبة لي رقم واحد.. وحقيقة المشكلة مع إيهاب جلال إيهاب جلال: محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب المنتخب جمال علام: ملابس حازم إمام منعت حضوره مؤتمر تقديم جلال.. ولا يوجد خلافات بيننا أشرف صبحي: لن يرضينا إلا فوز المنتخب بالبطولات.. واتحاد الكرة مسؤول عن اختيار المدرب وكيل إيهاب جلال يكشف كواليس مفاوضاته مع اتحاد الكرة.. وتفاصيل العقد إيهاب جلال يتحدث عن تواصله مع محمد صلاح وموقف السعيد.. وسبب قبوله للمهمة
أخر الأخبار
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتيك: أرسنال مصمم على بقاء النني 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرندلي: الكل يدعم إيهاب جلال.. وحسم أزمة تضارب موعد نهاية العقود والدوري قريبا ساعة | مصر
مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 - 3 مواجهات في الدوري المصري وكوكا ساعة | الدوري المصري
أحمد حسام: مهمة تدريب مصر صعبة.. سنعتمد على الجاهزين في أول مباراتين ساعة | منتخب مصر
الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: تواصلت مع وكيلة موسيماني بناء على طلبها.. وسنفاوض رمضان صبحي إذا ناسب الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: بقاء الخماسي المُستغنى عنه وارد بشروط الزمالك.. وحقيقة أزمة فيريرا وشيكابالا 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال