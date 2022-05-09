أحمد حسام: مهمة تدريب مصر صعبة.. سنعتمد على الجاهزين في أول مباراتين

شدد احمد حسام المدرب المساعد لمنتخب مصر على أن المهمة ستكون صعبة على الجهاز الفني الجديد مشيرا إلى أن الهدف هو تخطي أول مباراتين في التصفيات مع ضيق الوقت.

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا أمس الأحد لتقديم إيهاب جلال وجهازه الفني المعاون الجديد.

وقال أحمد حسام في تصريحات لأون تايم سبورتس: "المهمة صعبة ومسئولية كبيرة ونتمنى أن نكون عند حسن الظن وعلى قدر المسئولية".

وأضاف "لم يعد هناك متسعا من الوقت قبل أول مباراتين في تصفيات إفريقيا، سنختار اللاعبين الأكثر جاهزية الآن ثم سنبدأ في وضع بصمتنا".

وأتم "أشكر إيهاب جلال على ثقته بي للتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال كمدرب لمنتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل على ستاد القاهرة في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

يذكر أن إيهاب جلال وقع عقدا لتدريب منتخب مصر لمدة عامين.

اقرأ أيضا

الحديث بين إيهاب جلال ومحمد صلاح

كواليس حديث أمير مرتضى مغ وكيلة موسيماني

تحرك الأهلي بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

سبب عدم تواجد حازم إمام في مؤتمر إيهاب جلال