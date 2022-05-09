الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل

شدد معين الشعباني المدير الفني لنادي المصري على أن الاجتماع مع إدارة انلادي ومحفاظ بورسعيد جاء مثمرا مشيرا إلى أن هدفه إعداد فريق قوي للموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن كواليس الاجتماع بين لاعبي المصري وإدارة النادي والمحافظ. (طالع التفاصيل)

وقال معين الشعباني في تصريحات لقناة Ten: "الاجتماع مع رئيس النادي كان مثمرا للوقوف على أهداف الفريق وما نحتاج لإصلاحه في أقرب وقت".

وأضاف "المحافظ هو الداعم الأكبر للنادي والأب الروحي له والاجتماع معه كان جيدا. النتائج ستتحسن في الأيام القادمة مع تكاتف الجميع".

وتابع "سعيد بالثقة من مجلس الإدارة والمحافظ، المسئولية كبيرة على عاتقي ولا أريد أن أخيب آمال الجماهير".

وأتم "سنحاول أن نوصل بالفريق لمكانة مشرفة للجماهير وأن نجهزه لكي يكون أقوى في الموسم المقبل وتقديم مستويات مميزة بوجود لاعبين أفضل".

ويتواجد المصري في المركز الـ11 للدوري المصري برصيد 19 نقطة من 16 مباراة.

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