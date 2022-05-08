في الجول يكشف - إيقاف مسعود لأجل غير مسمى.. وكواليس جلسة المحافظ مع لاعبي المصري

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

أحمد مسعود - الزمالك والمصري

قررت إدارة المصري إيقاف الحارس أحمد مسعود لأجل غير مسمى.

وعلم FilGoal.com أن إيقاف الحارس جاء بسبب مشادة مع محمد قابيل عضو مجلس إدارة النادي.

وتم عقد جلسة اليوم بين اللاعبين والإدارة بحضور المحفاظ.

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وعلم FilGoal.com أن المحافظ قام بإلقاء كلمات تحفيزية على اللاعبين دون أن يتطرق للمستحقات المتأخرة.

الأمر الذي أثار استياء لاعبي المصري لعدم تحديد موعد لصرف المستحقات.

وامتنع لاعبو المصري عن التدريبات قبل بيان الإسماعيلي ونشروا بيانا مشتركا لإيضاح موقفهم. (طالع التفاصيل)

ورد مجلس إدارة المصري بتوقيع غرامات مالية قاسية على الممتنعين عن الحضور، بجانب منع أي لاعب من حضور التدريبات لحين المثول للتحقيق، مع إيقاف القادة أحمد شديد قناوي، وأحمد مسعود، وفريد شوقي وإعادتهم للتدرب في بورسعيد.

.وتم فسخ التعاقد بين المصري أحمد شديد قناوي بعد ذلك بالتراضي.

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