لاعبو المصري: أجلنا اعتراضنا احتراما لجماهير النادي.. وشبعنا وعودا لا تنفذ

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

في خطوة تصعيدية جديدة، أصدر لاعبو النادي المصري بيانا لإيضاح موقفهم من عدم حضور مران الفريق.

وامتنع لاعبي المصري عن حضور مران المصري مساء أمس الثلاثاء، اعتراضا على تأخر مستحقاتهم.

ورد مجلس إدارة المصري بتوقيع غرامات مالية قاسية على الممتنعين عن الحضور، بجانب منع أي لاعب من حضور التدريبات لحين المثول للتحقيق، مع إيقاف القادة أحمد شديد قناوي، وأحمد مسعود، وفريد شوقي وإعادتهم للتدرب في بورسعيد.

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لاعبو المصري أصدروا بيانا على قرارات الإدارة، وأوضحوا فيه موقفهم.

وقال لاعبو المصري في بيانهم الذي نشروه عبر حساباتهم الشخصية على انستجرام: "لم نرد التحدث عن أي شيء حتى اليوم احتراما لنادي المصري وجماهيره. ويعلم الله الظروف التي مررنا بها منذ بداية الموسم كلاعبين من تأخر المستحقات والمكافآت، ومع أكثر من وعد لم ينفذ أبدا".

وأضافوا: "رغم ذلك، لم يتحدث أي منا عن أي شيء، وتعاهدنا بأن يكون الحديث عقب بطولة الكونفدرالية، وأن نلتزم ونمنع أي حديث لكي يكرمنا الله بها في ظل الجهد والتعب الذي بذلناه، ورغبتنا في إسعاد جماهيرنا بلقب، لكن الله لم يقدرها لنا".

لاعبو المصري أتبعوا "يقال بأن اللاعبين حصلوا على 70% من مستحقاتهم وهذا غير حقيقي. نحن لم نحصل على مستحقاتنا منذ ثلاثة أشهر، بجانب تأخر المكافآت وتعبنا من كثرة الكلام والوعود التي لم تنفذ، والله أعلم بالتزامات كل فرد فينا".

المصري يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في دربي القنال، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقد بدأ فريق الشباب في النادي المصري التدرب بداية من الأمس الثلاثاء لخوض تلك المباراة في ظل إضراب الفريق الأول عن التدريب.

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