هل يعود إلى برشلونة؟ جيرارد يلمح بشأن موقف كوتينيو النهائي

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:13

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

مع اقتراب موعد حسم مصير فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا المعار من برشلونة، أشار ستيفن جيرارد مدرب فيلا إلى إمكانية بقاء اللاعب في صفوف الفريق بتحويل موقفه من الإعارة إلى الانتقال الدائم.

يأتي ذلك حيث يبقى أقل من شهر على موعد إبلاغ أستون فيلا لبرشلونة بقراره النهائي.

وقرر جيرارد ترك كوتينيو على مقاعد البدلاء أمس -السبت- في مواجهة بيرنلي، التي انتهت بفوز أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أخبار متعلقة
جريليش: لم نتحدث عن فارق الأهداف.. رودري: مواجهة ريال مدريد كانت حربا قبل الفترة المصيرية.. جوارديولا: الكل في إنجلترا يدعم ليفربول.. ونهاية موسم هذا الثلاثي النني: هدفنا التأهل لدوري الأبطال من ملعب توتنام

وأثار هذا القرار بعض المؤشرات بشأن إمكانية تخليه عن خدمات اللاعب، وهو ما نفاه جيرارد.

ونقلت صحيفة سبورت تصريحات جيرارد عن اللاعب البرازيلي قائلا: "بوضوح نحن نريد كوتينيو هنا".

ويملك أستون فيلا حق شراء كوتينيو مقابل 40 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي، وهي عملية ستناسب برشلونة من الناحية المادية في ظل أزمته الاقتصادية، وبالنظر لكون اللاعب غير مفيد لمنظومة الفريق.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو في يناير 2018 مقابل قرابة 160 مليون يورو، قادما من ليفربول.

اقرأ أيضا

الأهلي إلى مونديال الأندية

هل يغيب أحد لاعبي الأهلي عن نهائي إفريقيا بسبب البطاقات؟

جوارديولا: الجميع يدعم ليفربول

النني يتحدى توتنام

فيليبي كوتينيو برشلونة أستون فيلا الدوري الإنجليزي ستيفن جيرارد
نرشح لكم
جريليش: لم نتحدث عن فارق الأهداف.. رودري: مواجهة ريال مدريد كانت حربا قبل الفترة المصيرية.. جوارديولا: الكل في إنجلترا يدعم ليفربول.. ونهاية موسم هذا الثلاثي النني: هدفنا التأهل لدوري الأبطال من ملعب توتنام سيتي يتجاوز أحزانه الأوروبية بخماسية أمام نيوكاسل ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي نكيتياه بطل فوز أرسنال على ليدز: النقاط أهم من الهدفين أرتيتا: الطرد عقد الأمور.. ونستحق مواجهة توتنام في السياق الحالي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3) - (0) نيوكاسل.. رودري يوسع الفارق بمشاركة النني.. أرسنال يلامس دوري الأبطال بنشوة الدقائق الأولى ويقرب ليدز من الهبوط
أخر الأخبار
الحضري: حراس مرمى المنتخب الأربعة بالنسبة لي رقم واحد.. وحقيقة المشكلة مع إيهاب جلال دقيقة | مصر
المدير التنفيذي لـ الأهلي: تحركنا مبكرا بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. ونتمسك بالتحكيم الأجنبي في الدوري 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف - جديد كواليس المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - استجابة لتوصية الرابطة.. اتحاد الكرة يمنع انتقال المدربين حتى نهاية الموسم 18 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إيهاب جلال: محمد صلاح بارك لي على اختياري لتدريب المنتخب 26 دقيقة | منتخب مصر
جمال علام: ملابس حازم إمام منعت حضوره مؤتمر تقديم جلال.. ولا يوجد خلافات بيننا 33 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - أحمد عادل: التتويج بالسوبر في توقيت مثالي وهدية إلى جماهير الأهلي 36 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف