هل يعود إلى برشلونة؟ جيرارد يلمح بشأن موقف كوتينيو النهائي

مع اقتراب موعد حسم مصير فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا المعار من برشلونة، أشار ستيفن جيرارد مدرب فيلا إلى إمكانية بقاء اللاعب في صفوف الفريق بتحويل موقفه من الإعارة إلى الانتقال الدائم.

يأتي ذلك حيث يبقى أقل من شهر على موعد إبلاغ أستون فيلا لبرشلونة بقراره النهائي.

وقرر جيرارد ترك كوتينيو على مقاعد البدلاء أمس -السبت- في مواجهة بيرنلي، التي انتهت بفوز أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأثار هذا القرار بعض المؤشرات بشأن إمكانية تخليه عن خدمات اللاعب، وهو ما نفاه جيرارد.

ونقلت صحيفة سبورت تصريحات جيرارد عن اللاعب البرازيلي قائلا: "بوضوح نحن نريد كوتينيو هنا".

ويملك أستون فيلا حق شراء كوتينيو مقابل 40 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي، وهي عملية ستناسب برشلونة من الناحية المادية في ظل أزمته الاقتصادية، وبالنظر لكون اللاعب غير مفيد لمنظومة الفريق.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو في يناير 2018 مقابل قرابة 160 مليون يورو، قادما من ليفربول.

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