دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف.. القنوات الناقلة والحكم

الأحد، 08 مايو 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

احتفالات الأهلي بهدف بيرسي تاو

يستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد على ملعب الأهلي We السلام.

ويلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

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وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

وتقام مباراة الإياب السبت 14 مايو على ملعب ستاد 5 جويليه في الجزائر.

ويبدأ اللقاء في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

حكم المباراة

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن هوية حكم مواجهة الإياب بين وفاق سطيف والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com إن الحكم الرئيسي سيكون التونسي الصادق السلمي، يعاونه التونسي خليل حساني والليبي عطية محمد عيسى، بينما سيكون التونسي يوسف السرايري حكما رابعا.

وفي غرفة الـ VAR، سيتواجد التونسي هيثم قيراط، والمغربيان زكريا البرنيسي ومواطنه عادل زوراق.

وكان السلمي حكما لمواجهة نهضة بركان المغربي والمصري في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي شهدت أحداثا مؤسفة في نهايتها وخروج الفريق البورسعيدي من البطولة بعد الهزيمة 1-0.

أما المواجهة الأخرى في نصف النهائي، بين الوداد وبترو أتليتكو، فستكون بتحكيم للجنوب إفريقي فيكتور جوميز، وسيتواجد الجامبي جياني سيكازوي في غرفة الـ VAR مع السوداني محمد عبد الله إبراهيم والبوروندي باسيفيك ناديهاوينامينا.

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