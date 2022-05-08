تنس - الأولى عربيا وإفريقيا.. أنس جابر تكتب التاريخ وتتوج ببطولة مدريد

الأحد، 08 مايو 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

أنس جابر تتوج ببطولة مدريد

توجت التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، لتكتب تاريخا جديدا للرياضيات العرب والأفارقة.

جاء ذلك بفوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن أنس جابر المصنفة العاشرة على العالم من انتزاع المجموعة الأولى بنتيجة 7-5.

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في المجموعة الثانية، انقضت الأمريكية على زمام الأمور بستة أشواط دون رد.

ولكن أخيرا في المجموعة الثالثة، تمكنت التونسية من الفوز 6=2.

وباتت جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تتوج ببطولة لرابطة محترفات التنس لـ 1000 نقطة.

أيضا أصبحت تاسع لاعبة مختلفة تتوج ببطولة مدريد.

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