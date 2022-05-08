تنس - الأولى عربيا وإفريقيا.. أنس جابر تكتب التاريخ وتتوج ببطولة مدريد

توجت التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، لتكتب تاريخا جديدا للرياضيات العرب والأفارقة.

جاء ذلك بفوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن أنس جابر المصنفة العاشرة على العالم من انتزاع المجموعة الأولى بنتيجة 7-5.

في المجموعة الثانية، انقضت الأمريكية على زمام الأمور بستة أشواط دون رد.

In Tunisia, in Africa, the Arab world and beyond... 🇹🇳 @Ons_Jabeur is blazing the trail 🔥 She captures the biggest trophy of her career so far at the #MMOPEN! 🏆 pic.twitter.com/eWshdDIq99 — wta (@WTA) May 7, 2022

ولكن أخيرا في المجموعة الثالثة، تمكنت التونسية من الفوز 6=2.

وباتت جابر أول لاعبة عربية وإفريقية تتوج ببطولة لرابطة محترفات التنس لـ 1000 نقطة.

أيضا أصبحت تاسع لاعبة مختلفة تتوج ببطولة مدريد.

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