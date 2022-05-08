كرة طائرة - الأهلي مع صاحب الأرض في المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا

الأحد، 08 مايو 2022 - 00:24

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي كرة طائرة - الصور من الموقع الرسمي للأهلي

تم الإعلان عن نتائج قرعة بطولة إفريقيا لكرة الطائرة، المقامة على أراضي مدينة قليبية في تونس بمشاركة الأهلي.

وتواجد الأهلي المجموعة الأولى إلى جانب قليبية التونسي صاحب الأرض و فاب الكاميروني.

وتمتد فعاليات البطولة إلى السابع عشر من مايو الجاري.

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وإليكم مجموعات البطولة:

المجموعة الأولى: قليبية التونسي - الأهلي - فاب الكاميرون

المجموعة الثانية: الترجي التونسي - ولايتا ديتشا الإثيوبي - دوان الكاميروني

المجموعة الثالثة: سلطة الموانئ الكيني - فوكاش إسبوار الكونغولي - أي إن جي إس الإيفواري - جامعة مادا الإثيوبي

المجموعة الرابعة: ميناء دوالا الكاميروني - الجمارك النيجيري - البنك الكيني - جيسجارا الرواندي

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