كرة طائرة - الأهلي مع صاحب الأرض في المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا
الأحد، 08 مايو 2022 - 00:24
كتب : محمد سمير
تم الإعلان عن نتائج قرعة بطولة إفريقيا لكرة الطائرة، المقامة على أراضي مدينة قليبية في تونس بمشاركة الأهلي.
وتواجد الأهلي المجموعة الأولى إلى جانب قليبية التونسي صاحب الأرض و فاب الكاميروني.
وتمتد فعاليات البطولة إلى السابع عشر من مايو الجاري.
وإليكم مجموعات البطولة:
المجموعة الأولى: قليبية التونسي - الأهلي - فاب الكاميرون
المجموعة الثانية: الترجي التونسي - ولايتا ديتشا الإثيوبي - دوان الكاميروني
المجموعة الثالثة: سلطة الموانئ الكيني - فوكاش إسبوار الكونغولي - أي إن جي إس الإيفواري - جامعة مادا الإثيوبي
المجموعة الرابعة: ميناء دوالا الكاميروني - الجمارك النيجيري - البنك الكيني - جيسجارا الرواندي
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