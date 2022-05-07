بعد غياب 22 عاما.. نانت بطلا لكأس فرنسا

السبت، 07 مايو 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

جماهير نانت من نهائي كأس فرنسا أمام نيس

توج نانت بطلا للدوري الفرنسي لأول مرة بعد غياب 22 عاما وللمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وحقق نانت الفوز في المباراة النهائية على نيس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب فرنسا.

هدف المباراة الوحيد سجله لودوفيتش بلاس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 47 احتسبت بعد لمسة يد على الظهير الأيمن لنيس جوردان لوتومبا.

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تتويج نانت كان هو الرابع في تاريخ النادي بعد غياب لمدة 22 عاما، إذ كان التتويج الأخير بالبطولة في عام 2000 عندما فاز في المباراة النهائية على كالايس بهدفين مقابل هدف.

نانت يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة وضمن الفرق التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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