بصاروخية قاتلة.. برشلونة يؤمن تواجده في المربع الذهبي

السبت، 07 مايو 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو برشلونة بهدف أنسو فاتي في مرمى بيتيس

حقق برشلونة فوزا قاتلا على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 69 في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 58، ليضمن الأول مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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بدأ برشلونة المباراة بنيتو في حراسة المرمى بدلا من تير شتيجن المريض، وشارك داني ألفيش بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.

سجل هدفي برشلونة كل من أنسو فاتي وجوردي ألبا، بينما سجل مارك بارترا هدف ريال بيتيس.

أجرى ريال بيتيس تبديلا اضطراريا في الدقيقة الـ 16 بعد تعرض الحارس كلاوديو برافو للإصابة ليحل روي سيلفا بدلا منه.

وكاد برشلونة أن يتقدم في الدقيقة الـ 19 برأسية من رونالد أراوخو ولكن الحارس البديل تألق برفقة العارضة في التصدي للكرة.

ورد كاناليس بتسديدة رائعة في الدقيقة الـ 28 ولكن القائم أيضا منع الكرة من دخول الشباك.

وسدد ديباي تسديدة رائعة في الدقيقة الـ 32 ولكن الحارس تألق مرة أخرى في إبعادها.

في الشوط الثاني كاد بيتيس أن يتألق بعد عرضية رائعة سددها خوانمي من داخل منطقة الجزاء لولا تألق نيتو الذي تصدى للكرة بشكل رائع.

وشارك أنسو فاتي في الدقيقة الـ 73 بدلا من فيران توريس وبعد دقيقتين فقط ومن أول لمساته سدد فاتي كرة أرضية خادعت الحارس وسكنت الشباك محرزا الهدف الأول لبشلونة.

وتعادل بيتيس سريعا بعد أربع دقائق فقط برأسية من بارترا الذي استغل عرضية رالئعة من نبيل فقير.

وفي الدقيقة الـ 94 سجل جوردي ألبا هدف فوز برشلونة بتسديدةى صاروخية من لمسة واحدة بعد عرضية من داني ألفيش على القائم البعيد.

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