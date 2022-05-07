بفوز قاتل على بنفيكا.. بورتو بطلا للدوري البرتغالي للمرة الـ 30

السبت، 07 مايو 2022 - 22:07

كتب : FilGoal

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ضمن بورتو التتويج بالدوري البرتغالي رسميا قبل نهايته بجولة واحدة بعد أن حقق فوزا قاتلا على بنفكيا بهدف دون مقابل على ملعب دا لوش في الجولة الـ 33.

وضمن بورتو التتويج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 30 في تاريخه.

سجل بورتو هدفه الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 94 عن طريق زايدو سانوسي بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من بيبي ليضعها سانوسي في الشباك.

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فوز بورتو رفع رصيده للنقطة الـ 88 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني والذي سيلعب بعد قليل قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وتوقف رصيد بنفيكا عند النقطة الـ 71 في المركز الثالث.

وعاد بورتو للتتويج باللقب بعد أن غاب في الموسم الماضي والذي توج خلاله سبورتنج لشبلونة.

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