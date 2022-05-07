بقيادة أسامة نبيه.. فريق الأمل يبدأ تدريباته غدا في الزمالك

يخوض غدا -الأحد- فريق الأمل بنادي الزمالك مرانه الأول في الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بالتنسيق مع إدارة الكرة بقيادة أمير مرتضى منصور.

ويضم فريق الأمل 22 لاعبا بمن فيهم مركز حراسة المرمى وهم مواليد 1999، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004.

وانتهت خلال الأيام الماضية دوريات الجمهورية الخاصة بهذه المواليد وبناء عليه تقرر تكوين فريق الأمل.

ومن المقرر أن يقود تدريبات فريق الأمل كل من أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وتأتي تدريبات فريق الأمل من أجل تجهيز هولاء اللاعبين بالشكل الفني والبدني المناسب من أجل الاستقرار على أفضل العناصر منهم وتصعيدهم لتدعيم الفريق الأول، وذلك في ظل الاستراتيجية التي تتبعها إدارة النادي وبالتحديد إدارة الكرة.

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