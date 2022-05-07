تعادل سلبي بين مصطفى محمد وتريزيجيه في الدوري التركي

تعادل فريق اسنطبول باشاك شاهير سلبيا مع ضيفه جالاتا سراي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ36 من الدوري التركي.

وانتهت المباراة التي شهدت مواجهة مصرية بين مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب باشاك شاهير دون فوز أي فريق.

ليصل باشاك شاهير إلى النقطة 61 في المركز الرابع بجدول الترتيب، ويرتفع رصيد جالاتا سراي إلى النقطة 48 في المركز الـ13.

وبدأ ثنائي منتخب مصر المباراة من البداية، قبل أن يغادر مصطفى محمد في الدقيقة 68، بينما أكمل تريزيجيه المواجهة للنهاية.

ولعب مصطفى محمد 39 مباراة مع جالاتا سراي في مختلف البطولات الموسم الحالي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

بينما لعب تريزيجيه 11 مباريات مع فريقه منذ يناير الماضي سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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