تشكيل برشلونة - نيتو بدلا من شتيجن. وألفيش أساسي
السبت، 07 مايو 2022 - 20:02
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال بيتيس بعد قليل في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل مشاركة الحارس نيتو بدلا من تير شتيجن الذي يغيب بسبب مرضه.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: نيتو
الدفاع: داني ألفيش - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا
الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي
الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - ممفيس ديباي
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدور ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال بيتيس الذي يحتل المركز السادس برصيد 58 نقطة.
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