الاتحاد السكندري يجدد تعاقد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.. ويضمه للجنة الكرة

السبت، 07 مايو 2022 - 19:11

كتب : هاني العوضي

إمام محمدين - رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لتجديد تعاقده لموسمين قادمين وكذلك إنضمامه للجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة.

وجتمع رئيس النادى مع إمام محمدين بحضور أحمد عبد المجيد ومحمد أحمد سلامة لإنهاء الاتفاق على تجديد تعاقد مُكتشف المواهب والناشئين.

وأشار محمد مصيلحى بأن إجراءات تجديد التعاقد مع إمام محمدين قد حُسمت سريعاً في ظل الرغبة المتبادلة بين الطرفين لاستكمال المسيرة المتميزة والرائعة للقطاع مُشيداً برئيس قطاع الناشئين وسجله الحافل و خبرته الكبيرة وأنه أصبح أحد العلامات المميزه فى اكتشاف وتنمية مهارات و قدرات المواهب .

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وأكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً ومجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تمام في القدرات الكبيرة لـ إمام محمدين متمنياً النجاح والتوفيق له واستمرار الإنجازات والبطولات تحت قيادته .

وكان إمام محمدين تولى رئاسة قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري قبل موسمين بعد رحيله عن إنبي.

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