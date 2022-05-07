إقالة جون بروم من تدريب التعاون

السبت، 07 مايو 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

جون بروم مدرب التعاون

أعلن نادي التعاون السعودي في بيان رسمي إقالة الهولندي جون بروم من تدريب الفريق.

وأشار النادي في بيانه إلى أن محمد العبدلي سيتم تكليفه بالقيادة الفنية للفريق الأول بالنادي.

وقدمت إدارة النادي الشكر للمدرب الهولندي على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

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بروم كان قد تولى مسؤولية تدريب التعاون في بداية شهر إبريل الماضي.

وقاد بروم التعاون في 7 مباريات فقط منذ توليه مسؤولية الفريق، وتمكن الفريق خلالهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، بينما تلقى 4 هزائم.

ويلعب مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر في صفوق التعاون.

ويحتل التعاون المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي المؤدي للهبوط للدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن الطائي.

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