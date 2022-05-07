NBA - عودة في النتيجة لـ دالاس وفيلادلفيا أمام فينيكس وميامي

نجح فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في تحقيق الانتصار الأول أمام ميامي هيت في السلسلة التي تجمع بين الفريقين في نصف نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وبعدما خسر فيلادلفيا أول مباراتين في السلسلة خارج ملعبه أمام ميامي، نجح في الفوز بالمباراة الثالثة التي أقيمت على ملعبه.

وشهدت المباراة عودة جويل إمبيد نجم فيلادلفيا بعدما غاب عن أول مباراتين للإصابة.

وسجل إمبيد خلال المباراة 18 نقطة والتقطت 11 متابعة.

بينما سجل جيمس هاردن 17 نقطة والتقطت 8 متابعات وأكمل 6 تمريرات حاسمة.

في الناحية الأخرى سجل جيمي باتلر نجم ميامي 33 نقطة والتقطت 9 متابعات.

ومن الشرق إلى الغرب نجح أيضا فريق دالاس مافركيس في الفوز على فينيكس صنز وهو الانتصار الأول له في السلسلة.

لتصبح النتيجة 2-1 في المباريات لصالح فينيكس صنز.

وخسر دالاس أول مباراتين خارج ملعبه أمام فينيكس صنز، قبل أن يعود إلى ملعبه ويحقق الانتصار الأول.

وخلال المباراة سجل النجم السلوفيني لوكا دونشيتش 26 نقطة لفريقه دالاس، والتقطت 13 متابعة وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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